Höhere Kredite für Bausparer

"Es ist ein Verordnungsentwurf zum Bausparkassengesetz in Begutachtung", bestätigt Klaus Grubelnik, Sprecher der Finanzmarktaufsicht (FMA), auf Anfrage der "Wiener Zeitung". Konkret geht es darum, den Höchstbetrag für Darlehen mit grundbücherlicher Besicherung von 150.000 auf 180.000 Euro pro Person auszuweiten. Bei unbesicherten Darlehen soll der Höchstbetrag von 22.000 auf 25.000 Euro steigen. Die neuen Kreditgrenzen werden laut FMA "mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits ab 1. Jänner 2010 gelten".



Zeigefinger aus Brüssel



Aus Sicht der vier heimischen Bausparkassen (Wüstenrot, S-Bausparkasse, ABV, Raiffeisen Wohnbausparen) ist der Schritt längst überfällig: "Die Obergrenze für Bauspardarlehen blieb seit 1998 unverändert, während die Baukosten in dieser Zeit um 40 Prozent gestiegen sind", sagt Manfred Ulreich, Chef der Allgemeinen Bausparkasse (ABV), beim Jahrestreffen der Europäischen Bausparkassenvereinigung. In Österreich, wo rund 20 Prozent der Wohnbaufinanzierung über Bauspardarlehen erfolgt, gab es in den ersten drei Quartalen 2009 um 10 Prozent mehr Ausleihungen (16,7 Mrd. Euro) als im Vergleichszeitraum 2008.



Auf EU-Ebene sieht die Bilanz nicht überall so rosig aus: Während in Mitteleuropa die konservative Spar- und Finanzierungsform boomt, verursachte sie in Irland und Großbritannien Kreditausfälle und Zwangsversteigerungen. Selbst Verbraucher mit geringer Bonität erhielten dort bis zu 120 Prozent des Immobilienwertes ausbezahlt, in Österreich waren es 80 Prozent.



Dass die EU nun europaweit einheitliche Verschärfungen plant, stößt der Europäischen Bausparkassenvereinigung sauer auf. Die Vertretung von 49 Instituten in zwölf Ländern wehrt sich, "stabile und instabile Baufinanzierungssysteme" über einen Kamm zu scheren.