Höhere Zinsen bei der Entrium Direktbank

Die Entrium Direktbank Austria (ehemals Quelle Bank) hat mit 1. 11. quer über alle Laufzeiten und Sparformen die Zinsen um einen Viertel- bis halben Prozentpunkt erhöht. Für täglich fälliges Geld gibt es bei Entrium damit zwischen 3,25% (ab 3.000 Schilling) bis 3,75% p.a.. Auch beim Direktfestgeld (bis 4,5% bei neun Monaten) und beim Direktsparbrief (bis 5,5% auf fünf Jahre garantiert) werden die Zinsen durch die Bank angehoben.



Wer sein Direktsparkonto bereits auf Onlinebetrieb umgestellt hat oder dies noch tut, kann zu diesen Zinssätzen nochmals einen halben Prozentpunkt drauflegen - und damit bis zu 4,25% für seine ungebundenen Einlagen lukrieren. Etwa ein Viertel der Sparkunden betreibe Online-Banking, sagte Entrium-Austria-Direktor Josef Breitschopf im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Die Bank betreue derzeit knapp 50.000 Kunden, wovon jeweils die Hälfte auf Kredit- und Sparkunden entfalle. Zum Halbjahr stand auf der Aktivseite der Bilanz ein Ausleihungsvolumen von 3,1 Mrd. Schilling, auf der Passivseite wurden Einlagen von 2,8 Mrd. Schilling verzeichnet.