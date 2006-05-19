Höheres Defizit durch teure Medikamente

Denn für heuer droht wieder eine Erhöhung der Arzneimittelausgaben um weit mehr als 6 Prozent (also um mehr als 110 Millionen Euro). Als Zielkorridor waren 3 bis 4 Prozent angepeilt. Bei den Krankenkassen leitet man daraus ab, dass es sich offensichtlich um einen Einmaleffekt gehandelt hat.



Ginge es nach den Wünschen der Pharmaindustrie, wären die Ausgaben noch beträchtlich höher. Sie wünscht sich nämlich, dass Ärzte frei verschreiben können sollen, was medizinisch notwendig ist. Ohne Chefarztpflicht und andere Hemmnisse. Bewiesen ist aber: Fällt die Chefarztpflicht für ein Medikament, explodieren die Kosten in diesem Segment. Aus Sicht der Patienten und der Industrie wäre das sicherlich sinnvoll. Für die Finanzierung des Gesundheitssystems wäre es hingegen ein weiteres Hindernis auf dem Weg zur Genesung.