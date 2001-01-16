Hohes Umweltbewusstsein an österreichischen Schulen

Immerhin 84 Prozent der 1.800 befragten Schulen gaben an, in den vergangenen drei Jahren Umweltprojekte durchgeführt zu haben. Im Mittelpunkt stehen meist die Themen Ernährung und Abfall. Ein Großteil der Schulen war mit ein bis zwei solcher Projekte aktiv, ein Fünftel führte im Beobachtungszeitraum drei oder mehr Umweltprojekte durch. Einen Mangel ortet die Studie jedoch bei "Modellen zur ökologischen Selbstbeobachtung", also wie Schüler und Lehrer die Umweltsituation oder den Erfolg von Maßnahmen selbst überwachen können. Auch die Kosten, weder Ausgaben noch Einsparungen, würden kaum überprüft.



Mehr Selbstbeobachtung



Die Befragung wurde von der "ÖAR-Regionalberatung" durchgeführt und ist Teil des 1996/97 ins Leben gerufenen Programms "Ökologisierung von Schulen".



"Durch moderne Unterrichtsmethoden wie projektorientiertes Arbeiten und durch den sorgsamen Umgang mit Ressourcen in den Schulen wird das umweltbewusste Verhalten von Schülerinnen und Schülern gefördert", zeigte sich Bildungsministerin Elisabeth Gehrer dennoch erfreut. Umweltbildung sei "eines der zentralen Themen für wirkungsvollen und nachhaltigen Umweltschutz", meinte Umweltminister Wilhelm Molterer.



Plakatpreis für Ökologie



"Umwelt geht von der Jugend aus" ist das Motto des Bertha von Suttner-Plakatwettbewerbs, den das Jugendreferat Niederösterreichs zum fünften Mal vergibt. Zum Thema "Die Welt habt Ihr nur von uns geliehen" sollen sich nö. Schüler ab der neunten Schulstufe kritisch-kreativ mit der Bedrohung der Umwelt auseinandersetzen. Die in Kooperation mit der "heimatwerbung" vergebene Auszeichnung ist eine öffentliche: Das beste Plakat wird gedruckt und 1000-fach in ganz Niederösterreich affichiert. Einsendungen sind bis 30. April möglich.



Infos bei "multiart", Tel. 01/535 33 45.