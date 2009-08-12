Holland: Babys heißen Mohammed

Danach wurden 2008 in der Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Utrecht die meisten männlichen Babys nach dem islamischen Propheten benannt. Der Name Mohammed sowie Varianten davon wie Mohamed oder Muhammed wurde in diesen Städten dreimal mehr registriert als der zweitpopulärste Bubenname Jayden.



Die PVV, die unter anderem einen Einwanderungstopp für Muslime und die Schließung von Moscheen fordert, hatte die Auskunft im Rahmen einer Anfrage im Parlament verlangt. Daneben will sie feststellen lassen, wie sich der Anteil von Muslimen an der niederländischen Bevölkerung entwickeln wird und was die Einwanderung von Muslimen den niederländischen Steuerzahler kostet.



Wilders Partei ist in den vergangenen Jahren mit islamfeindlichen Parolen immer stärker geworden. Im Juni hatte sie vier der 25 niederländischen Mandate im Europäischen Parlament gewonnen. Laut Umfragen würde sie bei jetzigen nationalen Wahlen mit der regierenden Christdemokratischen Partei CDA nahezu gleichauf liegen.



(APA)



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