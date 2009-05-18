Hommage für Jörg Mauthe

"Wenn ich Schiller lese, habe ich immer das Gefühl, ich sitze in einem Auto, wo irgendetwas scheppert, und man kommt nicht ganz drauf, was es eigentlich ist": Typisch Jörg Mauthe. Der Schriftsteller und Politiker wäre dieser Tage 85 geworden. Ihm widmete Roland Knie Sonntag seine "Patina"-Sendung.
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Nicht nur für ihn war der ÖVP-Stadtrat, der Wien Lebenskultur gab, der kompromisslos wahrheitsliebende "Grantscherm mit bezwingendem Charme". Knie porträtierte den Vater des Stadtfests, den Autor der Radiosendungen "Watschenmann" und "Familie Floriani", der TV-"Familie Merian", der Wienertum spiegelnden Romane, den Hainburger Au-Kämpfer und Gründer des "Wiener Journal" mit Ton-Perlen aus dem Archiv - sensibel und meisterhaft. Und kündigte für August Lesungen aus Mauthes "Bürgern von Schmecks" an. *