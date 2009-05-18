Hommage für Jörg Mauthe

Nicht nur für ihn war der ÖVP-Stadtrat, der Wien Lebenskultur gab, der kompromisslos wahrheitsliebende "Grantscherm mit bezwingendem Charme". Knie porträtierte den Vater des Stadtfests, den Autor der Radiosendungen "Watschenmann" und "Familie Floriani", der TV-"Familie Merian", der Wienertum spiegelnden Romane, den Hainburger Au-Kämpfer und Gründer des "Wiener Journal" mit Ton-Perlen aus dem Archiv - sensibel und meisterhaft. Und kündigte für August Lesungen aus Mauthes "Bürgern von Schmecks" an. *