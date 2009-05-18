 Zum Hauptinhalt springen

Hommage für Jörg Mauthe

Von Peter Bochskanl

Kommentare

"Wenn ich Schiller lese, habe ich immer das Gefühl, ich sitze in einem Auto, wo irgendetwas scheppert, und man kommt nicht ganz drauf, was es eigentlich ist": Typisch Jörg Mauthe. Der Schriftsteller und Politiker wäre dieser Tage 85 geworden. Ihm widmete Roland Knie Sonntag seine "Patina"-Sendung.

Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 17 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.

Nicht nur für ihn war der ÖVP-Stadtrat, der Wien Lebenskultur gab, der kompromisslos wahrheitsliebende "Grantscherm mit bezwingendem Charme". Knie porträtierte den Vater des Stadtfests, den Autor der Radiosendungen "Watschenmann" und "Familie Floriani", der TV-"Familie Merian", der Wienertum spiegelnden Romane, den Hainburger Au-Kämpfer und Gründer des "Wiener Journal" mit Ton-Perlen aus dem Archiv - sensibel und meisterhaft. Und kündigte für August Lesungen aus Mauthes "Bürgern von Schmecks" an. *