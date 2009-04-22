Hopp, hopp, hopp, mein ORF

Hallo ORF, ich bin´s, dein Zuseher! Hast du mich schon vermisst? Da bemühst du dich Tag für Tag und strampelst dich am Programm-Laufband ab, und ich schau dir nicht zu.
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Das war nicht nett von mir, ich weiß. Damit ist jetzt Schluss. Ehrlich. Ab nun möchte ich dich voll motivieren. Wie wäre es mit der Wiedereinführung von einigen Programmen, die du in der Zeit, als du das bessere RTL werden wolltest, entsorgt hast?
Ein ordentliches Film-Magazin wäre etwa fein. Achtung, nicht gleich stolpern. Hopp, hopp, hopp. Auch die heimische Pop-Musik würde sich eine Fernsehsendung (und mehr Minuten im Radio) verdienen. Ja, atme einmal kräftig durch. Das machst du gut, ganz toll, fantastisch, einzigartig.
Also ich bin ab jetzt wieder für dich da, lieber ORF. Sei auch
du bitte wieder für mich da. Dein
Francesco Campagner