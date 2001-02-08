Hör mal, wer da quasselt!

Alle Welt redet von Klimaerwärmung, Pensionsproblemen, BSE-Gefahr, Aids und der immer größer werdenden Kluft zwischen Arm und Reich. - Alle Welt? Ein Blick auf die nachmittäglichen Talkshows ergibt einen völlig anderen Befund. Folgende Themen stellen die Tratschsendungen von SAT.1 in dieser Woche u. a. zur Diskussion: "Heute beweis ich dir, dass ich dich liebe", "Ausländer sind die besseren Lover!" (Montag); "Ich packe aus! Heut wird abgerechnet!", "Ohne Größe 38 kommst du bei mir nicht rein" (Dienstag); "Wozu schuften? Ich werde lieber Hausfrau und Mutter" (Mittwoch); "Ich bin abgehauen - bring mich wieder nach Hause", "Warum erzählst du mir das erst heute?", "Alle gucken, wenn ich komme" (Donnerstag).



Sagen Sie jetzt nicht, das sei typisch für die Privatsender. Ein paar Kostproben aus dem Pendant des ORF - "Die Barbara Karlich Show" - gefällig? "Du Feigling! Stell dich der Verantwortung" (Montag); "Bauer sucht Bäuerin! Mein Hof braucht eine Frau" (Dienstag); "Frauen aufgepasst! So werden eure Männer schlank" (Mittwoch), "Mama gib mir Geld! Ich habe keine Lust zu arbeiten" (Donnerstag). Und in "Vera" erzählt heute abend "Bunte"-Starreporter und Boris-Freund Paul Sahner "wie das Tennis-Aushängeschild den Affärenstress verkraftet, wie es hinter den Kulissen der Ehe aussah und wie Becker von exotischen Frauen belagert wird". Der ORF argumentiert auch hier mit den sich ändernden Seherbedürfnissen. Auch die "Karlich-Show" sei eine Notwehrreaktion auf das Angebot der privaten Konkurrenz. Warum dann die Themenstellungen identisch sein müssen, ist damit nicht erklärt. Doch immerhin bis zu 400.000 Zuseher sitzen vor den Bildschirmen, wenn Barbara Karlich sich morgen dem weltbewegenden Thema "Du Schürzenjäger! Ist mit 60 immer noch nicht Schluss?" widmen wird . . .