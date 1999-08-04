Horchposten: Kulturnatur Österreich

Der Österreicher macht wieder mehr Urlaub im eigenen Land. Ferien in heimischen Gefilden bringen wohl wenigstens ein Rencontre mit der Almkuh mit sich: Wenn so eine Kuh, egal, ob es sich um Fleck-



, Grau- oder Braunvieh handelt, vor einem auf dem Wanderweg steht und keine Anstalten macht, den Weg zu verlassen, dann ist der durchschnittliche Städter zuerst einmal ratlos. Aus dunklen Augen



beäugt sie den Wanderer, der sich für eine Sekunde des für ihn ungünstigen Größenverhältnisses zwischen Weidevieh und ihm selbst bewusst wird. Doch die Kuh ist, erklärt Fachpersonal in der Sendereihe



"Vom Leben der Natur" (täglich auf Österreich 1) über das "Sozialverhalten der Kühe", ein Fluchttier, das in Stresssituationen davonläuft. Mehr über das unbekannte Wesen Kuh täglich um 5 vor 9 auf



Österreich 1.



In "Treffpunkt Kultur" sprach Barbara Rett mit den aus Salzburg zugeschalteten Gérard Mortier und Hans Magnus Enzensberger. Wie die Helden eines erst zu schreibenden Minidramas mit dem Titel "Zwei



Freunde gegen Rett und Zoglauer" übten sie u. a. Kritik an der Salzburg-Berichterstattung des ORF. Es ist tatsächlich merkwürdig, dass erklärte Mortier-Verächter um berechenbar missgünstige



Wortspenden gebeten werden; dennoch dünkt es die Verfasserin, der die Salzburger Festspiele mehr an den Herzkranzgefäßen denn am Herzen selbst liegen, auch nicht fein, wenn die Herren die Fragen der



Interviewerin rundheraus als "dumm" qualifizieren.