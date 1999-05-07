Horchposten: Von neuen und alten Talenten

Während manche noch rätseln, wie sie mit dem Euro zurechtkommen werden, gehen andere schon innovative Wege und entwickeln Strategien für ein Leben ohne Geld und Zinsen. Einige dieser Modelle, das



Geld wieder auf seine ursprüngliche Tauschfunktion zurückzuführen, standen in dieser Woche im Mittelpunkt der Radiokolleg-Reihe "Geld macht Werte" um 9.05 Uhr in Österreich 1. Bei diesen "Geld-



Gegenwelten" geht es nicht um eine Rückkehr zum archaischen Tauschhandel · biete Ausmalen einer Wohnung gegen Fußbodenverlegung ·, sondern um ausgeklügelte und im Lokalbereich bereits erfolgreiche



praktizierte Versuche, mit gesellschaftspolitisch akuten Problemstellungen wie Arbeitslosigkeit und Gemeinwohl kreativ umzugehen.



Neue "Talente" so der Name einer dabei vorgestellten Fantasiewährungen · gibt es nicht nur im Hörfunk, sondern auch im Fernsehen. Nach einer längeren Sendepause werden Auslandsthemen und



internationale Hintergrundberichterstattung im ORF wieder aufgewertet. Dazu wurde in einem ersten Schritt das Auslandskorrespondentennetz ausgebaut, und am Mittwoch hatte um 22.30 Uhr in ORF 2 mit



dem "Report International" ein eigenes Auslandsmagazin seine Premiere. Sabine Zink wirkte noch wie eine Programmansagerin, unter den Fittichen von Gisela Hopfmüller wird sie in ihre Rolle als



Präsentatorin aber gewiß hineinwachsen. Ob sich hingegen Karin Resetarits noch ändern wird, muß bezweifelt werden. Der für die Premiere ihres Late-Night-Magazins angekündigte Beitrag "Penis versus



Klitoris · ein erotischer Geschlechterkampf" läßt Schlimmes befürchten.