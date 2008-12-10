Hören Sie nicht auf die Werbung!

Neuland betrat vor kurzem ein heimischer Mobilfunkanbieter mit seinem dubiose Ratschläge gebenden Inder. Der ruft nämlich nun zur (sexuellen) Untreue auf. Für jene, die den Spot nicht kennen, hier die Kurzfassung: "Schatz, wirst du mir auch treu sein, wenn ich alt und hässlich bin?" - "Frag doch den Inder." - "Sicher nicht. Schließlich sollte man nur an etwas festhalten, solange man daran Freude hat." Sollten Sie also demnächst beim Seitensprung erwischt werden, sagen Sie einfach, Telering habe dazu geraten...