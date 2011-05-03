Hören und staunen

Als Schnittstelle fungierte die "ZIB2", in der Lou Lorenz-Dittlbacher die letzte Wohnstätte des afghanischen Terrorpaten als "nicht unschick" bezeichnete. Dass das Haus im pakistanischen Abbottabad zwar groß, in seiner Erscheinung als grober Betonklotz aber nicht "schick" im Sinne von, sagen wir, Louis Vuitton oder Coop Himmelb(l)au war, ist freilich nur eine Randnotiz. Ebenso wie der Umstand, dass in der Türkei mitunter kritische Journalisten verhaftet werden, was der türkische Staatspräsident Abdullah Gül negieren und mit Wissensdefiziten seitens Resteuropas erklären durfte.



Es lag aber an Jonathan Meese, einen Satz durch die Traumlandschaft geistern zu lassen. Seine am "Kulturmontag" angestellten Überlegungen zur "Diktatur der Kunst" definierten den Mund Scarlett Johanssons als "nicht demokratisch". Mit vor Staunen offenem Nämlichen schritt man zu Bett.