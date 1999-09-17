Hostasch gegen "Mauer der Ungleichheit"

Die Wiener SPÖ-Spitzenkandidatin zur Nationalratswahl und Sozialministerin Lore Hostasch setzte gestern ein Zeichen für die Gleichstellung von ArbeiterInnen und Angestellten: Im Rahmen einer



Wahlkampfaktion der SPÖ Wien riss sie in der Mariahilfer Strasse eine "Mauer der Ungleichbehandlung" ein. Der symbolische Wall musste dem Schriftzug "Mehr Fairness" weichen. "Die Zeit ist reif, die



Ungleichheit im österreichischen Arbeitnehmerrecht niederzureissen", erklärte die Ministerin. "Der Blockade-Politik der Wirtschaft muss in dieser Frage endlich ein Ende gemacht werden." Sie werde



gemeinsam mit der Gewerkschaft für dieses Ziel kämpfen.