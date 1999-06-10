Hostasch präsentierte Pakt für ältere Arbeitnehmer

Älteren Arbeitnehmern soll mit dem Pakt die Möglichkeit einer Arbeitszeitverkürzung mit sozialer Absicherung geboten werden. Sie sollen außerdem Weiterbildungsmöglichkeiten besser nutzen können



und dadurch in die Lage versetzt werden, später in Pension zu gehen. So lautet die Zielsetzung seitens der Bundesregierung.



Im Bereich der Erwerbsbeteiligung der über 50jährigen sei zuletzt ein "gewisser Erfolg zu verzeichnen" gewesen, die Situation sei jedoch nach wie vor "unbefriedigend", so Hostasch.



Die im Pakt enthaltenen Maßnahmen erfordern einen Kostenaufwand von 100 Mill. Schilling, und sollen durch Umschichtungen aus passiven Unterstützungsleistungen finanziert werden. Der Pakt soll noch



vor dem Sommer vom Parlament beschlossen werden und mit Beginn 2000 in Kraft treten.



Im Mittelpunkt stehen zwei Modelle der Altersteilzeit, die sowohl für die Wirtschaft als auch für die Betroffenen "attraktiv" seien, betonte Hostasch.



Im ersten Modell können Frauen ab dem 50. und Männer ab dem 55. Lebensjahr die Arbeitszeit auf die Hälfte verringern. Neben den Sozialversicherungsbeiträgen zahlt der Arbeitgeber die Hälfte des



bisherigen Entgelts und das AMS 25 Prozent bis zur Höchstbeitragsgrundlage. Der Arbeitgeber hat hier einen Rechtsanspruch und muß außerdem eine Ersatzkraft einstellen.



Das zweite Modell sieht ohne Rechtsanspruch vor, daß Frauen ab 52 und Männer ab 57 ihre Arbeitszeit verringern können. Die Einstellung einer Ersatzkraft ist nicht notwendig. Die Bezahlung erfolgt wie



bei Modell 1. Vor Gewährung dieser Maßnahme soll jedoch in jedem Einzelfall geprüft werden, ob nicht durch andere Maßnahmen die Arbeitslosigkeit verhindert werden kann. Mit diesem Modell will man



Klein- und Mittelbetrieben entgegenkommen.



Weiters sollen die Bildungskarenz und das Solidaritätsprämienmodell attraktiver und praxisorientierter gestaltet werden.



Sowohl ÖGB als auch die Industriellenvereinigung haben sich zufrieden gezeigt. Für ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch wurden damit alle Voraussetzungen geschaffen, um eine Trendumkehr auch bei der



Arbeitslosigkeit älterer Arbeitnehmer zu schaffen. Auch für IV-Generalsekretär Lorenz Fritz weisen die Teilzeitmodelle "in die richtige Richtung".