Hotelbetreiber VI forciert Expansion

Derzeit managt VI auf Basis von Einzelverträgen 28 Häuser in zehn europäischen Ländern, 17 Projekte sind gerade in Bau. Davon sollen acht Häuser mit 3500 Betten bis Mai 2009 eröffnet werden, der Umsatz der Hotelgruppe wird dadurch heuer von rund 117 Mio. Euro im vergangenen Jahr auf mehr als 137 Mio. klettern.



Nach einem rasanten Osteuropa-Wachstum in den vergangenen Jahren zieht die VI nun im Inland nach: Zu den neuen Projekten in Österreich zählen das Blumenhotel in Sankt Veit an der Glan/Kärnten, ein Towerhotel in Parndorf/Burgenland sowie die ersten beiden Häuser in Wien.



Auf Schiene ist auch das bisher größte Haus der Designkette Andels in Berlin, das über mehr als 1100 Betten, 3800 Quadratmeter Konferenzräumlichkeiten sowie einen Ballsaal verfügen wird. Geplante Eröffnung: Frühjahr 2009.



Mit der Warimpex, Wiener Immobilienentwickler und Langzeitpartner der VI, arbeitet der Wiener Hotelbetreiber außerdem gerade am Einstieg im russischen Jekaterinburg. Hier wird ein bestehendes Flughafenhotel umgebaut sowie ein Design-Hotel der Marke Angelo neu errichtet.



Andels und Angelos zur Kette ausgebaut



Die in Prag 2006 erfolgreich gestarteten Hotelketten Andels und Angelos sollen mittelfristig zur führenden Design-Hotelkette in Zentral- und Osteuropa wachsen, hatten die Partner VI, Warimpex und der Development- und Bauspezialist UBM vor vier Wochen bei der Eröffnung des ersten Angelo-Hotels in Deutschland, in München, angekündigt. Weitere Angelo-Häuser sind derzeit im polnischen Lodz und im tschechischen Pilsen in Bau.



Dauerthema ist für den Tourismus-Dienstleister die Personalfrage: Nicht nur in der Führungsebene wird aufgestockt - neben Tucek und Martin Lachout wurde vor kurzem die ehemalige Managerin des Salzburger Hotels Castellani, Isabella Hren, in den Vorstand geholt -, gutes Personal wird für alle Ebenen gesucht. Vorstandschef Tucek plant daher die Einrichtung einer eigenen Personal-Akademie.