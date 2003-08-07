Hotellerie erwartet Sommerplus

Dennoch brauche die heimische Hotellerie ein "Fitness-Programm", um auch künftig konkurrenzfähig zu sein. Besonders die schwierige wirtschaftliche Lage in Deutschland mache den heimische Tourismusbetrieben zu schaffen, sagte Melcher.



Laut einer Studie würden zwar 65% der heimischen Betriebe Gewinne schreiben, doch nur 38% wiesen ein positives Eigenkapital auf. Deutlich erkennbar sei ein West-Ost-Gefälle, betonte Melcher. Größtes Problem der Branche sei aber die kurzfristige Finanzierung langfristiger Investitionen. Angesichts neuer Kreditvergaberichtlinien und vorgeschriebenen Ratings im Rahmen von "Basel-II" müsse die Gesamtsituation der Branche verbessert werden.



Unterstützung forderte Melcher daher auch von der Politik: so sollte etwa die Körperschaftssteuer von 34 auf 30% gesenkt sowie die Kreditvertrags- und die Eintragungsgebühr für Hypotheken abgeschafft werden. Allein von der KöSt-Senkung würden 1.365 Betriebe profitieren. Außerdem forderte Melcher den Wegfall der Gesellschaftssteuer, weil sie die Zufuhr von Risikokapital "bestrafe", sowie die Weidereinführung des 4%-igen Abschreibungssatzes.



Was das Niveau der heimischen Hotels betreffe, wo würden sich immer mehr Betriebe um eine Klassifizierung bemühen, betonte Melcher. Derzeit sind 10.000 der heimischen Hotelbetriebe klassifiziert: Aktuell gibt es 64 Hotels mit 5 Sternen, 1.808 mit 4 Sternen, 4.500 mit 3 Sternen, 3.050 mit 2 Sternen und 406 Hotels mit einem Stern. 8.000 Betriebe sind nicht kategorisiert. Die meisten Neuanträge lägen in der 3-Sterne-Kategorie vor, da viele Reisebüros nur Hotels in dieser Kategorie vermitteln. Allerdings sieht Melcher in Österreich auch noch Platz für einige 5-Sterne-Betriebe.