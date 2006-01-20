Huainigg: Wer macht die Gesetze?

Wien. "Harry Potter war nie im Parlament", zog Nationalratsabgeordneter Franz-Joseph Huainigg die anwesenden Kinder in seinen Bann. Am Mittwoch Abend war das Abgeordnetenzimmer im Parlament vor allem für Schulklassen reserviert. Denn Huainigg, Kinderbuchautor und ÖVP-Behindertensprecher, präsentierte sein Buch "Wer macht die Gesetze", mit dem Kinder von zehn bis vierzehn Jahren einen Einblick in die Welt der Politik erhalten sollen. Für Huainigg ist sein Werk "eine kleine Anleitung, wie ein Rechtssystem in der Zauberwelt des Harry Potter aufgebaut werden kann". Er habe versucht darzustellen, was das Tolle ist am Parlament - wo es keine Zensuren gebe wie in anderen Ländern und "kein Zauberminister alles bestimmt".



Dass die Kleinen durchaus ernst genommen werden, zeigte der Hausherr persönlich. Nationalratspräsident Andreas Khol las gemeinsam mit einer Schülerin den im Buch enthalten "Briefwechsel mit dem Präsidenten". Doch selbst bei der abwechslungsreichsten Aufbereitung von Politik lässt die Aufmerksamkeit der Kinder schließlich nach. Die Schlussworte wurden freudig vernommen, und die Kinder stürmten hinaus.



Wer macht denn nun die Gesetze? "Die Politiker", sagte die zehnjährige Melanie. Doch genaueres wisse sie und ihre Freundinnen nicht. Die Gesetze kennen sie aber. "Wir dürfen in der Schule nicht laufen und zu Hause nicht schimpfen", sagte die elfjährige Daniela. Doch Regeln seien schon ok, "sonst würden alle nur noch streiten". "Ich möchte kein Politiker sein", sagte Nikolaus, "da macht man sich nur unbeliebt".



Huainigg Franz-Joseph: Wer macht die Gesetze? Ueberreuter Verlag, 12,95 Euro.