Humanistische Auslegung des Koran

"Islam ist Barmherzigkeit" - mit diesem jüngst im Verlag Herder erschienenen Buch hält der islamische Theologe Mouhanad Khorchide ein radikales Plädoyer. Er spricht sich leidenschaftlich gegen die weit verbreitete fundamentalistische Auslegung des Koran aus: Es brauche eine humanistische Koran-Hermeneutik, damit aus dem Islam eine moderne Religion werden könne, die die Würde des Menschen und seine Freiheit - für Mann und Frau - an oberste Stelle setzt. Bei einer Veranstaltung in Kooperation mit der "Wiener Zeitung" ist er mit Johannes Kaup im Gespräch.



"Im Zeit-Raum". Johannes Kaup im Gespräch mit dem Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide. Donnerstag, 17. Jän., 18.30 Uhr, Radiokulturhaus, Großer Sendesaal, Argentinierstr. 30a, 1040 Wien. Eintritt: 14,- Euro



Artikel erschienen am 11. Jänner 2013 in: "Wiener Zeitung", Beilage "Wiener Journal", S. 41