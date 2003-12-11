Humor mit der Peitsche

Arbeitsmediziner verkünden es immer wieder: Lachen hilft gegen Stress. Das Fernsehen unterstützt uns dabei nur bedingt. Eine Ausnahme ist - allerdings ungewollt - ATVplus. Die zwei Therapiesendungen "Psychologin Mag. Tanja Guserl - die Stunde der Wahrheit" sowie "Vertrauensarzt



Dr. med. Michael Ehrenberger" (wochentags am Nachmittag) sorgen regelmäßig für Löwinger-Bühne-gerechten Humor.



Wie da Pärchen ihre angeblichen Probleme darlegen, ist teilweise brüllend komisch. Mit künstlich irritierter Stimme wird von verheimlichten Krankheiten oder Liebschaften, übermäßigem Alkohol- bzw. Peitschenkonsum und sonstigen Verfehlungen erzählt. Dabei stimmt allerdings die Mimik und die gepflegte Wortwahl meistens nicht mit dem Gesagten überein. Auch die Reaktion der beiden Ärzte, die sich durch keinerlei Geständnisse aus der Fassung bringen lassen, entspricht dem Gesamtbild der merkwürdigen Sendungen.



ATVplus beweist damit, dass man Unterhaltung auf vielerlei Wegen zu Stande bringen kann, und hat erfolgreich jene Nischen besetzt, die der ORF großzügig frei ließ. Ob diese Sendungen von Anfang an so humoristisch geplant waren, darf allerdings bezweifelt werden. Sie sind aber so unfreiwillig komisch, dass es nicht verwunderlich wäre, wenn sie der private Sender in Zukunft in seine humoristische Abendleiste am Freitag einbauen würde. Zwischen Schüttken und Phettberg würden die zwei Mediziner und ihre Patienten durchaus ein dankbares Publikum finden.