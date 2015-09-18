Hunde kurz vor dem Schlachten gerettet

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von Martyna Specjal
Statt auf dem Teller landeten diese süßen kleinen Hunde in Freiheit.
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Die Humane Society International Organisation hat 103 Hunde vor dem Schlachten gerettet.In Chungcheongnamdo (Südkorea) befindet sich eine Hundefleischfarm in welcher die Hunde getötet werden hätten sollten.Die Tiere wurden glücklicherweise gerettet und wurden in die USA transportiert wo sie auf ihre neue Heimat warten.