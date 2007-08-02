Hundert Millionen Verlust mit Harry Potter

Doch weder Harry Potter noch Orcs & Elves konnten das Sinken des Umsatzes aufhalten. Im ersten Geschäftsquartal (bis 30. Juni) wurden mit 395 Millionen Dollar vier Prozent weniger umgesetzt vergangenes Jahr.



Der Verlust pro Aktie beträgt fast 42 Cent, Analysten hatten einen Verlust von 35 Cent je Aktie erwartet.



Abkommen mit Microsoft



Zusätzliche Einnahmen will EA durch ein Abkommen mit Microsoft generieren. Der Windowshersteller will zukünftig Werbung in die Spiele einblenden. Beobachter rechnen in naher Zukunft mit einem Jahresumsatz von rund einer Milliarde Dollar (763 Millionen Euro). Durch den Internetzugang aktueller Konsolen können die Inserate laufend aktalisiert werden.