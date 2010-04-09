Hüpfen und Hoppen

Was verbindet das Volleyball-Nationalteam mit "Aktiv gesund mit Hopsi Hopper im Zoo"? Sowohl die Sportler als auch Hopsi Hopper erhielten Förderungen aus ein und dem selben Topf des Sportministeriums. In Österreich ist im Sport alles einerlei. Der Fitness-Lauf, die Fußballer, der Olympionike, das Haltungsturnen. Alles ist ja Sport. Natürlich hat das eine irgendwie mit dem anderen zu tun, aber eine klarere Trennung zwischen Gesundheits-, Breiten-, und Spitzensport wäre sinnvoll. Am besten für jeden ein Budget. Damit sich die Volleyballer nicht mehr mit Hopsi Hopper um die Marie streiten müssen.