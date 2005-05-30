HVB bestätigt Fusionspläne

Bisher sei noch keine Vereinbarung erzielt worden, der Ausgang der Gespräche sei noch offen, teilte die HVB in München ad hoc mit. Eine Fusion von HVB und UniCredito würde vor allem für die BA-CA bedeutsam, die BA-CA ist in Osteuropa stark vertreten, auch die UniCredito betreibt mehrere Großbanken in Osteuropa. Hier würde nach einer Fusion die mit Abstand größte Bankengruppe Osteuropas entstehen.