Hypo sucht Käufer für Perle am Nassfeld

Wien/Klagenfurt. Es ist wohl eine der attraktiveren Beteiligungen der Kärntner Hypo – dennoch passt ein Skigebiet nicht ins Zukunftskonzept der notverstaatlichten Bank, die sich vom Tourismusgeschäft emanzipieren und sich rasch verkleinern möchte: Die Hypo startet nun offiziell die Käufersuche für ihren Anteil von 29,52 Prozent an den Bergbahnen im Kärntner Nassfeld. Ausgeschrieben wird ein Paket, in dem als zweiter Vermögenswert ein 30.000 m² großes Grundstück in bester Lage enthalten ist.



Das Grundstück liegt direkt neben der Bergbahn, es gibt bereits einen Bauplan für ein Hotel. Kaufinteressenten können sich bis zum 15. November bei der Bank melden. Dem Verkauf sind umfangreiche interne Umstrukturierungsmaßnahmen vorangegangen. So musste unter anderem die Leasing-Gesellschaft der Bank innerhalb des Konzerns verschoben werden, um sie von den beiden Tourismusbeteiligungen zu trennen, die nun in der Hypo Vermögensverwaltung GmbH gebündelt sind. Ein Banksprecher verweist lediglich darauf, dass die Hypo Vermögensverwaltung GmbH nicht zum Kerngeschäft gehören würde. Mit dem Verkauf "folgen wir der Strategie, die Bank auf ihr Kerngeschäft zu reduzieren".

<br style="font-weight: bold;" /> Fuchs-Bilder bringen wenig

Unterm Strich kaum etwas übrigbleiben dürfte für die Hypo unterdessen in der Causa Kunstpark Wien Privatstiftung. Am Dienstag hat die erste Tagsatzung im Insolvenzverfahren rund um die Stiftung eines Sohns und eines Stiefsohns des Malers Ernst Fuchs stattgefunden. Wie die "Wiener Zeitung" erfahren hat, wurden Forderungen (deren Berechtigung formal noch zu prüfen ist) von rund fünf Millionen Euro angemeldet – mehr als vier Millionen Euro davon von der Hypo. Dem gegenüber stehen vier Fuchs-Bilder, die das gesamte Vermögen ausmachen und nun verwertet werden. Da pro Bild jedoch nur 4000 bis 7000 Euro als Erlös zu erwarten sind, dürften für die Hypo am Ende des Tages bestenfalls 20.000 Euro herausschauen.