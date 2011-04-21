Hypo: Zehn Festnahmen bei Razzien in Slowenien

Die Aktion sei in Zusammenarbeit mit den Behörden in Österreich, Kroatien und Liechtenstein erfolgt. Die Festnahmen beträfen frühere Bankangestellte sowie Personen in deren Umfeld. Der Schaden durch die vorgeworfenen Delikte, Korruption und Untreue, soll mindestens fünf Mio. Euro betragen. Die Untersuchungen würden jedoch noch Monate dauern.



Die notverstaatlichte Kärntner Bank hatte im Februar kurzfristig sieben Topmanager bei der Hypo Alpe Adria Bank und der Hypo Leasing in Slowenien ausgetauscht. Dabei ging es um undurchsichtige Geldtransfers nach Liechtenstein und in andere Steuerparadiese, versteckte Provisionen, Erpressung von Bankkunden sowie die Vergabe von Krediten ohne entsprechende Besicherung, u.a. an die inzwischen insolvente slowenische Baufirma Vegrad. (APA)



Hypo: Verdacht auf Millionendeal