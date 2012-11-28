I mean I dream

"Mit seinem umwerfend hübschen, runden Gesicht, seinem jungenhaften Charme und seiner starken, stämmigen Figur ist dieser Herzensbrecher aus Pjöngjang der wahrgewordene Traum aller Frauen." Die Rede ist hier von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Eine US-Website hatte ihn zum "Sexiest Man Alive" erklärt. Eine chinesische Zeitung hatte die Meldung dann munter weiterverbreitet. Weil sie nicht verstanden hatte, dass es sich um eine Satire handelt.



Sprachbarrieren können mitunter schon blöde Folgen haben. Besonders tragisch wird es, wenn man glaubt, der anderen Sprache eigentlich mächtig zu sein. Dann passiert es ganz leicht und man gets on the skating ice. Und von dort ist schon gar nicht mehr weit, bis alles goes in the eye. Und dann stands one there.



Am Ende goes it one wie Ernst Strasser, der jetzt mit Häme überschüttet wird wegen seines kreativen Gebrauchs der englischen Sprache. Aber es geht noch erfindungsreicher, wie Prozessbeobachter auf Twitter bewiesen. Einer jumped Strasser folgendermaßen to the side: "Friend of the blowmusic Strasser is foxdevilswild about his ,bad‘ English. He can print himself out very well and is very word dressed."



Nun ist Englisch ja nicht Latein und demnach nicht in stone gecarved. Und solange man understands one, ist ja alles half so wild. Die sollen sich alle nicht stand so on. Oder gar pudel them up. Wer jetzt glaubt, das ist alles so einfach, der irrt! Wer zur Meisterschaft im Austrian Pidgin gelangen will, dem bleibt nur eins, und das wusste schon Otto Waalkes: Ebay, ebay, ebay - üben, üben, üben.