IBM schließt Niederlassung in Wien

Hintergrund sei die Neuorientierung des mit mehr als 320.000 Mitarbeitern weltgrößten IT-Dienstleisters in Wachstumsmärkten. Die jeweiligen Zentralen für die Wachstumsmärkte, sollen, so die IBM-Strategie, auch direkt in diesen Wachstumsmärkten angesiedelt werden. Österreich gelte IBM-intern nicht als Wachstumsmarkt, so die Zeitung.



Der Pressesprecher von IBM-Österreich, Georg Haberl, habe die Abwanderung bestätigt, so die Zeitung. Wie viele Mitarbeiter davon betroffen sein werden, wisse aber noch niemand, sagte Haberl. Zu Kündigungen werde es nicht kommen.