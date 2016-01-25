Als was gehen Sie heuer zum Faschingsfest?



Ich bin noch am Überlegen. KZ-Aufseher oder KZ-Häftling. Wer die Wahl hat, hat die Qual.



Geschmacklos?



Ich bitte Sie...! Spaß muss sein!



Und es ist ohnedies nur der nächste Schritt. Immerhin bietet der Versand-Riese Amazon Kinderkostüme "Flüchtling" an. Also, nicht "Flüchtling aktuell", sondern WW1/WW2, heißt Erster und Zweiter Weltkrieg, aber immerhin. Dem Spaß brauchen solche Kleinigkeiten nicht im Weg zu stehen.



In Deutschland haben sie’s nach einem gewaltigen Shitstorm aus dem Angebot genommen. Doch beim großbritischen Amazon-Ableger findet man die Refugee-Costumes nach wie vor. Und ja, ich weiß, dass der "Spiegel" der Meinung ist, in Großbritannien gäbe es halt eine eigene Kultur des Nachstellens historischer Ereignisse. Dazu gehört die Flucht vor Krieg. Also keine Aufregung, bitte.



Nur kann man beim großbritischen Amazon-Ableger auch Kostüme erwerben, die an Wehrmachts- und SS-Uniformen angelehnt sind. Das macht die Sache ungustiös. Selbst dann, wenn man weiß, dass die Großbriten wenig Genierer beim Anstreifen ans Nazistische haben und es rein historisch betrachten wie meinetwegen das römische Imperium Caesars oder die französische Revolution. Sogar Prinz Harry ging 2005 im Nazi-Dress samt Hakenkreuzbinde auf eine Kostümparty.



Aber nicht zu viel tiefgründeln, Fasching ist! Die Kinder als Flüchtlinge, der Papa als Wehrmachts-Offizier, die Mama als SS-Maid: Alle Kostüme sind bei Amazon-Großbritannien erhältlich - das nenne ich Shrovetide! Ein herzliches Helau über den Kanal!