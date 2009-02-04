"Ich habe das verpatzt"

Killifer sollte auf einem neu geschaffenen Budget-Kontrollposten im Weißen Haus Verschwendung seitens der Regierung verhindern. Ihn treffe aber eine Mitschuld an der Situation, weil er die Kandidaten nominiert habe. Man müsse zu seinen Fehlern stehen, sagte Obama.



Der neue Präsident räumte überdies ein, dass ihm die schwere Wirtschaftskrise den Schlaf raube. "Das hält mich nachts wach, wortwörtlich", sagte Obama dem Fernsehsender CNN. Es gebe kein Zaubermittel gegen die Rezession, unterstrich er erneut. Seine Regierung kämpfe an drei Fronten: Gleichzeitig müsse das Konjunkturpaket auf den Weg gebracht werden, der Finanzsektor müsse stabilisiert werden und überdies gelte es, Aufsicht und Regulierung zu stärken, um eine Wiederholung der Krise zu verhindern. Diese Aufgaben zu bewältigen, "wird seine Zeit dauern", sagte er.



Für Unternehmen, die Staatshilfe bekommen



Einem Zeitungsbericht zufolge plant Obama eine Obergrenze für Managergehälter von 500.000 Dollar (389.135 Euro) für Firmen, die staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. Wie die "New York Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter berichtet, will Obama die Maßnahme am Mittwoch bekanntmachen.



Geplant sei auch ein Verbot für Bonuszahlungen, die über das Gehalt hinausgingen. Normale Aktiendividenden seien davon ausgenommen. Obama hatte am Dienstag in Fernsehinterviews angekündigt, am heutigen Mittwoch Stellung zu seinen Vorstellungen über Managergehälter angesichts der Finanzkrise zu nehmen.