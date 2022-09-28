In der Bäckerei Mann in Wien-Liesing gärt nicht nur die Hefe, auch in Sachen Staatsunterstützung gegen die explodierenden Energie- und Rohstoffkosten für Unternehmen gärt es gewaltig. Die geplanten Hilfen der Regierung seien zu wenig, hieß es bei einem Pressetermin am Mittwoch vor Ort. "Ich bin nur ein Bäcker, aber ich muss meine Rechnungen bezahlen. Ich kann nicht kalt backen oder warm frieren", ist Michael Mann, Vertreter der fünften Generation der Bäckerdynastie, hörbar verzweifelt.



Im Jahr 2019 hat das familiengeführte Unternehmen noch 1,2 Millionen Euro für Energiekosten bezahlt, für 2023 rechnet Michael Mann mit 4,4 Millionen Euro. Hinzu kommen extrem gestiegene Rohstoffpreise: "Das Mehl kostete zuvor 200 Euro pro Tonne, jetzt sind es 400 Euro, Zucker kostet statt bislang 500 Euro jetzt 1.000 Euro pro Tonne und die Hefe ist um 50 Prozent teurer geworden", erklärt er die prekäre Lage. "Nur die Nüsse sind nicht teurer geworden; warum, weiß aber keiner."

"Corona war ein Lüfterl!"

Für die Produktionsstätte, die 2004 modernisiert und im Zuge dessen auf Gas umgestellt wurde, gibt es keine Energie-Alternativen. "Brenner und Öfen brauchen Gas, das geht nicht anders", sagt der Bäckereichef. Sein Dilemma: "Wir können die Kosten so nicht an die Kunden weitergeben. Da müssten wir die Preise für Brot und Gebäck um 100 Prozent erhöhen! Das einzige, was wir nun tun können, ist an den Rücklagen nagen, die wir in besseren Zeiten gebildet haben", sieht er keinen Ausweg.



Sein Vater und bekannt umtriebiger Seniorchef des Familienunternehmens ergänzt im Gespräch mit der "Wiener Zeitung": "Ab Jänner, vielleicht schon ab Dezember, werden wir nichts mehr verdienen. Corona war ein Lüfterl, der Tsunami kommt jetzt!" Beide betonen, dass auch die stark gestiegenen Personalkosten bei gleichzeitigem Personalmangel die Traditionsbäckerei noch zusätzlich belasten.



"Im Sommer bin ich selbst in der Produktion gestanden, Corona-Erkrankungen und Urlaubszeit bei ohnehin knapper Personalausstattung, das ist sich nicht mehr ausgegangen", erzählt Michael Mann. "Wir suchen händeringend nach Personal in allen Bereichen!" Schon derzeit arbeite man zusätzlich mit Mietpersonal. Auch Maschinenersatzteile seien derzeit aufgrund gestörter Lieferketten nur schwer und verspätet zu bekommen.



In der Brotfabrik in Liesing, besser gesagt im "maschinell unterstützten Handwerksbetrieb" - auf diese Bezeichnung besteht Michael Mann -, wird rund um die Uhr gearbeitet. Mann Brot betreibt 83 Filialen in Wien und Umgebung, beschäftigt 850 Mitarbeiter, davon den Großteil im Verkauf, und bietet 300 Produkte an. Der Jahresumsatz betrug zuletzt rund 60 Millionen Euro.

Effizienz am Limit