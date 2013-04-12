Ich stelle mich zur Wahl

Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen zur Wahl anzutreten. Was andere plakatieren, nämlich Werte lebe ich.

Meine Werte sind:



- TREUE

- VERLÄSSLICHKEIT

- EHRLICHKEIT



Manches mal treibe ich schon meine Mitbewohner in den Wahnsinn, weil ich etwas stur bin oder freundlich ausgedrückt freiheitsliebend und mich nicht gerne eingrenzen lasse. Aber ist es ein Fehler eigenständig zu denken und für sein Handeln auch eigenverantwortlich zu sein?



Oh, bitte gebt mir eure Stimme. Mein Name ist Lady und ihr seht mich auf dem Foto 907 ( http://www.xn--sterreich-z7a.at/hundewahl/hundewahl-voting). Ja wir brauchen Werte aber Werte die gelebt werden.