Ideen wider die eigentliche Idee

Nun schlägt der asiatische Verband in dieselbe Kerbe. Man würde den Spielern die Hitze ersparen und dem Klima die Belastung von überdimensionalen Kühlsystemen. Doch so einfach ist das freilich nicht. Die großen Ligen müssten pausieren, die Ausschreibung der Fifa, die den Termin festlegt, wäre obsolet. Nicht, dass es etwas gäbe, das unmöglich wäre. Aber die Fifa könnte sich so eine Ausnahmeregelung nicht leisten. Sie hat die Entscheidung getroffen, nun muss sie sie durchziehen. Auch wenn die Leidtragenden die Spieler und Fans sind.