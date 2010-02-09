"Ihr da draußen, geht ins Bett"

"Die Kika Late Quiz Hotline" heißt eine Episode dieser leicht verdaulichen Kost, die in ihrer simplen und minimalistisch angelegten Machart - das Brot, ein Rätsel, ein Telefon - die Grenze zum Genialen touchiert. Denn nicht nur die oft schon peinlich einfachen Rätsel anderer Quiz-Hotlines werden trefflich durch den Kakao gezogen (im Wort "Brot" fehlt das "o"). Auch die offenbar ständig auf der Leitung stehenden Anrufer kommen zu Wort, schrammen an der Lösung vorbei und haben ihre Chance und ihr Telefongeld verspielt. Allein: Das unwissende Volk hinter den Telefonhörern treibt Bernd alias Bikini Bernadette letztendlich grandios in den Wahnsinn - fortan ruft er sich permanent selbst an ("zu 1000 Euro die Minute") und ruiniert somit den Sender, seinen Brotgeber. Und während er anschließend in der nicht minder ausgekochten Episode "Fragen Sie Sonne, Brot und Sterne" diesmal mit Turban dekoriert von hellsichtigen Anrufern niedergeredet wird, strecken in den benachbarten Quiz-Hotlines die Moderatoren weiterhin rosa und gelbe 500- und 200-Euro-Scheine - "Ihr Gewinn!" - vor die Kamera. Und haben sich im Gegensatz zu Bernd trotzdem noch nie selbst angerufen.