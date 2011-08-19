Ihr Kühe, ergreifet die Flucht!

Wer sich noch fragt, warum sich die Kuh Yvonne in die bayrischen Wälder verzogen hat, der braucht sich nur das Programm von Pro7 ansehen. Da startet nämlich die Prominenten-Dokusoap "Die Alm". Ganz klar: Yvonne ist auf der Flucht. Wer kann es ihr verübeln? Mindestens zwei Kandidatinnen und ein tuntiger Juror aus dem "Germany’s Next Topmodel"-Fundus werden in Kürze die Ruhe der Alpen nachhaltig stören. Kein Stier kann scharf genug sein, um sich das freiwillig anzutun.



Vor einigen Jahren hat der Sender das Format erfunden, um eine alpenaffine Antwort auf die immens erfolgreiche Dschungelshow "Ich bin ein Star, hol mich hier raus" zu geben. Das Rezept ist bei beiden gleich, die "Alm" aber schon allein durch die Uniform "Dirndl" noch etwas busenbetonter. Eine Handvoll fast bekannte Menschen der Kategorie Mario Max zu Schaumburg-Lippe und darunter, also Ex-Pornostarlets, werden in solchen Shows kurz der Zivilisation entzogen - danke dafür - und mit diversen Unappetitlichkeiten bestraft. Auf der Alm müssen sie dann zum Beispiel in Gülle baden oder eine Kuh mit dem Mund melken. Am Ende wird jemand Almkönig oder Almkönigin. Dazwischen ist es dramaturgisch von Vorteil, wenn viel und unter der Gürtellinie gestritten wird. Deshalb: "Germany’s Next Topmodel"-Kandidatinnen. Die sind erprobt. Die Frau, die in der ersten Ausgabe gewonnen hat, ihr Name tut wie in allen diesen Sendungen nichts zur Sache, hat übrigens damals eine Kuh ordinär beleidigt. Also wie gesagt, wer könnte es Yvonne verübeln?