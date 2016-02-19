Ihr seid der Hass, nicht das Volk

<p>Das Video, das derzeit im Netz kursiert, ist eigentlich kaum zu ertragen. Zu sehen ist die Ankunft eines Autobusses mit geflohenen Kindern und Frauen im sächsischen Clausnitz. Es ist bereits dunkel und vor der Bustür wartet eine tobende Menge, die den Businsassen wütend menschenfeindliche Parolen zuruft: "Wir sind das Volk!" und "Ausländer raus!", ertönt es immer wieder lautstark. Die Parole "Wir sind das Volk" wurde von Demonstranten bei den DDR-Montagsdemos vor der Wende 1989 gerufen.

Eva Zelechowski ist Online-Redakteurin der Wiener Zeitung. © Christian Lendl

<p>Es sind beängstigende Szenen, nur noch die Feuerfackeln in den Händen der Pöbelnden fehlen, denkt man sich. Ein Bub weint beim Aussteigen, widerwillig verlässt er den Bus, in der ersten Sitzreihe klammern sich zwei Frauen aneinander.<p>Facebook-Seite "Meine Stimme Gegen Überfremdung" <p>Die verwackelte Handy-Aufnahme hat jemand am Donnerstagabend auf der Facebook-Seite "Döbeln wehrt sich – Meine Stimme gegen Überfremdung" veröffentlicht. Die Seite wurde inzwischen gelöscht, das Video konnte aber vorher auf der Videoplattform YouTube hochgeladen werden.<p>Verbreitet hat es der deutsche Satiriker und Moderator Jan Böhmermann, kurze Zeit später trendete es auf Twitter unter dem Hashtag #clausnitz. Eine Polizeisprecherin bestätigte dem Nachrichtenmagazin "Spiegel Online" gegenüber den erschreckenden Vorfall. Er hat sich vor einer neuen Asylunterkunft in Clausnitz, einem Ortsteil der Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle bei der tschechischen Grenze, abgespielt. Drei Fahrzeuge sollen demnach anderthalb Stunden lang den Weg des Busses blockiert haben. Die Polizei ermittelt.



<!----><p>Keine "besorgten Bürger" <p>Die Internetnutzer reagieren vorwiegend mit Scham und Entsetzen. Im Gros ist man sich einig: Um sogenannte besorgte Bürger handelt es sich hier nicht. Das ist purer, menschenverachtender Hass, der Geflüchteten hier entgegenprallt. Faschismus sagen die einen, Feiglinge nennen sie die anderen.<p>Das kurze und erschreckende Video spiegelt die xenophobe Stimmung in Deutschland, Österreich, ganz Europa gegenüber Flüchtlingen wieder. Die Zahl von brennenden Asylunterkünften in Deutschland steigt und in Österreich werden derartige "Empfänge" sogar von politischen Parteien organisiert, erinnert ein Twitter-User an eine verstörende FPÖ-Aktion im Sommer vor dem Asylheim in Wien Erdberg.<p>Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, auf einen Bus, der Flüchtlinge in ein Asylheim befördert, die grellen Lettern "Reisegenuss" zu schreiben? Um das Ganze mit Wolfgang Ambros' Worten zu kommentieren: Es ist zum Speiben und zum Rean.

Jan Böhmermann auf Facebook und Twitter

#clausnitz auf Twitter



Video vom Polizei-Einsatz in Clausnitz (Facebook)