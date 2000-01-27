Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von Petra Medek
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Wer über einen PC mit mindestens 16 MB Arbeitsspeicher und einem CD-ROM-Laufwerk verfügt, kann auch für die Steuererklärung 1999 wieder digitale Hilfsmittel in Anspruch nehmen: Mit Hilfe der CD-
ROM für Lohnsteuerzahler kann die Steuererklärung für den Jahresausgleich ausgefüllt und gleich auf dem amtlich genehmigten Formular ausgedruckt werden. Nützliche Anregungen bietet auch eine
Steuerberechnung über die "Was-wäre-wenn-Analyse".
Edurad Müller: Ihre Steuererklärung auf CD-ROM. 286 Schilling, Linde Verlag, Wien 1999.