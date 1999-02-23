Ikea Wien-Nord voll im Plan

Die Arbeiten für das neue Einrichtungshaus in Wien-Nord laufen voll im Plan, berichtete Yasmin Göker, Pressesprecherin von Ikea Österreich, der "Wiener Zeitung".



Dort, wo die Tangente zur Bundesstraße wird, am "Ikea-Platz 1" (derzeit Zwerchäckerweg) werden insgesamt 525 Mill. Schilling investiert, um noch mehr Anhängern des "unmöglichen Möbelhauses" aus



Schweden auf einer Verkaufsfläche von 15.700 m² all das zu bieten, was im Vorjahr rund 4,4 Millionen Besucher in die Ikea-Häuser in Vösendorf, Graz und Haid gelockt hat: Leicht montierbare Möbel und



Wohnaccessoires zu günstigen Preisen. Das Restaurant im neuen Haus wird 450 Sitzplätze anbieten, der Kundenparkplatz 1.150 Stellplätze aufweisen.



Die Personalsuche für Ikea Wien-Nord hat bereits begonnen. Gebraucht werden insgesamt etwa 230 Mitarbeiter, sagte Göker. Im ersten Geschäftsjahr rechnet man am neuen Standort mit einem Umsatz von



mehr als 600 Mill. Schilling. Ikea Österreich setzte zuletzt 3,024 Mrd. Schilling um und erreichte damit entgegen den Branchentrend ein Wachstum von 8%.



Schon seit längerem bemüht sich Ikea, auch den Westen Österreichs zu erschließen, was sich als schwieriges Unternehmen herausstellte. Das fünfte Möbelhaus soll in Innsbruck stehen, allerdings ziehen



sich die Gespräche hin, sodaß voraussichtlich nicht vor 2002 gebaut werden kann.