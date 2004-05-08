Die Folterbilder aus dem Irak haben ihn "ill in the stomach" gemacht, sagte Präsident Bush vor Journalisten nach seinem Treffen mit dem jordanischen König. Was auf Englisch noch recht nobel klingt, könnte man recht treffend ins Deutsche übersetzen: Zum Kotzen.



Und das ist das Gefühl, das viele haben, nicht erst seit die Bilder einer 21-jährige Soldatin um die Welt gingen, die einen irakischen Gefangenen an einer Hundeleine über den Boden schleppt und nun meint, sie sei "zur falschen Zeit am falschen Ort" gewesen. Schon die Berichte über Gefangenenmisshandlungen im Afghanistan-Krieg und die Bilder aus dem US-Militärgefängnis in Guantanamo, wo hunderte Menschen ohne Anklage und ohne Rechte gefangen gehalten und auch nicht mit Samthandschuhen angefasst werden, haben Millionen in aller Welt empört, die offenbar über schwächere Magennerven verfügen als der US-Präsident .



Noch steht Bush hinter Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, der die Berichte über die skandalösen Vorgänge in irakischen Gefängnissen monatelang nicht beachtet hat, auch wenn der Ruf nach dessen Rücktritt immer lauter wird. Eklatante Defizite bei der Ausbildung der US-Soldaten konstatiert der UN-Völkerrechtsexperte Andreas Zumach. Hoffentlich hat Bush noch lange Magenschmerzen.