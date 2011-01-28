Im Abgang ein wenig Janis Joplin

Man berieselt statt Ungeborenen nun Unvergorenes; lässt Schallwellen auf heranreifenden Wein los. Der Effekt auf den Gärungsprozess ist laut Önologen einzigartig. Der Wein schmeckt nicht nur besser, er ist auch bekömmlicher. Und weniger Zucker hat er auch. Der Wein scheint damit endgültig beim Prädikat Heilmittel angekommen zu sein.



Die Auswirkungen sind gravierend: Weinkultur erhält mit diesem Projekt eine völlig neue Bedeutung. Weinkenner können sich damit auch als Musikkenner outen, denn jeder Wein erhält bei dieser Methode seine unterschiedliche musikalische Note. Was völlig neue, ungeahnte Möglichkeiten für ungefährliche "Wett-en, dass.. ?"-Beiträge beinhaltet: Der Kandidat erkennt am Geschmack des Weines die Musik, mit der er beschallt wurde. Zudem verändert das Verfahren das Vokabular von Weingesprächen grundlegend. Schmeckt am Gaumen nach Mozart, aber im Abgang doch eher nach Janis Joplin.



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Judith



Belfkih