Im Antlitz des Pharaos

Die Altertümerverwaltung in Kairo veröffentlichte am Dienstag das Bild eines Modells, das zeigen soll, wie der Herrscher, der Ägypten im 14. Jahrhundert vor Christus für kurze Zeit regiert hatte, ausgesehen haben soll. Zu sehen ist ein junger Mann mit vollen Lippen und leicht abstehenden Ohren. Im vergangenen Jänner hatte ein Team unter Leitung des Generalsekretärs der Altertümerverwaltung von Kairo, Zahi Hawwas, die Mumie im Tal der Könige für die Computertomographie aus ihrem Sarkophag geholt. Während des Computerscans wurden binnen 15 Minuten 17.000 Aufnahmen von der Mumie angefertigt.



Die Ergebnisse haben laut Hawwas zahlreiche Geheimnisse gelüftet, die sich seit Jahren um die Mumie rankten. So geht man im Gegensatz zu früheren Theorien mittlerweile davon aus, dass der etwa im Alter von 19 Jahren verstorbene Pharao nicht ermordet wurde. Tutenchamun erlitt jedoch kurz vor seinem Ableben einen komplizierten Beinbruch, der eine tödliche Infektion ausgelöst haben könnte.