Im Bim-Nirwana

Nun ist diese Sendung - "Nachtschiene" heißt sie - schon ein alter Hut. Doch weil solchen Medienkuriosa selten ein langes Leben beschieden ist und zweitens bereits ein Datenschutz-Kämpfer dagegen auftritt (nicht ohne Grund: Wer fragt schon all die Passanten, ob sie bei Kontemplations-TV mitmachen wollen), darum also an dieser Stelle noch eine kräftige Lobeshymne. Auf eine Nacht-Sendung, die das Hohelied auf die Gleichförmigkeit des Lebens singt; die das Ereignisarme zum Ereignis, das Monotone zur mystischen Erfahrung macht. Ein modernes "Panta rhei", das selbst Wiens hässlichste Flecken in Gleichgültigkeit taucht. Und das nicht zuletzt uns, den zur Flexibilität verdammten Arbeitsmenschen, Sicherheit schenkt. Bis wir im virtuellen Simmering aussteigen.