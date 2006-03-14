Im Bund bleibt die KPÖ chancenlos

Der Unterschied zwischen Wien und Graz hat einen Namen - und der lautet Ernest Kaltenegger. Statt um ideologische Weltverbesserungsmodelle kümmert er sich um die Wohnsorgen in Graz und Umgebung. Es ist genau dieser Polit-Pragmatismus weit abseits jeder Ideologie der Steirer, die den KP-Genossen im Bund ein Dorn im Auge ist. Hinzu kommen noch mit Leidenschaft gepflegte Animositäten auf persönlicher Ebene zwischen Wien und Graz.



Man muss deshalb kein großer Prophet sein, um vorhersagen zu können, dass die KPÖ im Nationalratswahlkampf nicht an einem Strang ziehen wird. Auf das Gesamtergebnis wird das ohnehin keinen großen Einfluss haben. Die Chancen auf ein Direktmandat in Graz sind höchst theoretisch - auch mit einem Spitzenkandidaten Franz Stefan Parteder im Windschatten von Kaltenegger. Und das nicht zuletzt deshalb, weil der Kampf um die Proteststimmen diesmal um einiges härter sein wird als noch bei den steirischen Landtagswahlen.