Im Drogenrausch durch den Krieg

Grundstoff war das Methamphetamin-Präparat Pervitin, vom Marburger Pharmakonzern Temmler ab 1938 produziert und bald prophylaktisch an die Soldaten ausgegeben. Je grausamer der Krieg tobte, desto verbreiteter wurde der Pervitin-Verbrauch. Die ständige Einnahme blieb nicht ohne Folgen: Schlaflosigkeit, Depression, Abmagerung, Herzkrankheiten und vor allem Entzüge waren an der Tagesordnung. Mediziner hatten die Gefahr längst erkannt - die 1941 eingeführte Rezeptpflicht galt aber nicht für das Heer, das bis Kriegsende enorme Mengen aufputschender Drogen verbrauchte.



Natürlich pumpten auch andere Armeen, allen voran die US-Air Force, ihre übermüdeten oder frustrierten Kämpfer mit Drogen voll. Nach dem Krieg entwickelte sich mit den riesigen Armee-Restbeständen ein florierender Morphium- und Speed-Schwarzmarkt, denn viele Soldaten kehrten süchtig heim. Selbst der Spitzensport funktionierte bis 1968 mit Pervitin; die amerikanischen GIs in Vietnam schluckten es genauso wie die Mauerbewacher der DDR-Volksarmee. Hersteller Temmler ist bis heute ein florierender Pharmakonzern. Als illegale, aber weit verbreitete Partydroge sorgt Speed für Krieg in den Organen der Konsumenten - nicht selten bis zur bedingungslosen Kapitulation.