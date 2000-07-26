Im F.-X.-Mayr-Geburtshaus gibt es jetzt moderne Entschlackungsdiät

"Daher sind wir auf Dinkel- oder Roggensemmeln und die für die Verdauung viel leichter zu bewältigende biologische Ziegenmilch umgestiegen."



Außerdem werden im idyllischen Gröbming - sozusagen dem "World-Headquarter" der Entschlackungstherapien nach F. X. Mayr - auch weniger strenge Mayr-Kur-Varianten propagiert: von der "erweiteren Milchdiät" mit Topfen, Ziegenkäse und Basensuppen bis zur "milden Ableitungsdiät", bei der naturbelassene Lebensmittel für die "Darmregulierung" sorgen sollen.



Ergänzt werden die Fasten-Formen mit einem leichten Bewegungsprogramm - bis hin zum Golfen auf dem nahe gelegenen Schladminger 18-Loch-Platz - zur Muskelerhaltung und Verdauungsmobilisierung sowie speziellen entspannenden Bauchmassagen ("Darmgymnastik"), die ebenfalls bereits von dem vor 125 Jahren geborenen Diät-Erfinder Mayr entwickelt worden sind. Lymphdrainagen und die Hydro-Colon-Therapie (Darmspülung zur Lösung "uralter" Verschlackungen mit Wasser, Anm.) sind weitere unterstützende Maßnahmen zum Ballast-Abwerfen.



Eine Mayr-Kur dient nicht primär dem Abnehmen, betont Jakobitsch, sondern der Reinigung und vor allem Entgiftung des Körpers von innen. Gewichtsverlust ist ein - meist willkommener - Nebeneffekt. Doch der Kurarzt hat immer wieder auch Bulimie-Patienten, deren gestörter Verdauungstrakt wieder "eingerenkt" wird und die schließlich Kilos zulegen.



Warum die Gesundheits-Fokussierung ausgerechnet auf die Verdauung? Jakobitsch: "Der Darm mit seinen Zotten hat eine Gesamtfläche von rund 500 Quadratmetern, das ist die größte Fläche des Menschen, die sich nach außen präsentiert. 80 Prozent des Immunsystems sitzen dort."



Kein Wunder also, dass Ernährungs- und Verdauungsprobleme spürbare Auswirkungen auf das Wohlbefinden, die Energie und auch direkt auf viele Organe besitzen. Rheuma, Bluthochdruck, Migräne, Hormonstörungen und Herzbeschwerden können durch die Mayr-Diät gelindert werden. Eine "Entsäuerung" strafft die Haut und gilt als eines der wirkungsvollsten Mittel gegen Cellulitis.



"Wir essen zu viel, zu schnell, zu oft, zu spät und zu schwer Verdauliches. Das führt zu einem Übermaß an Gärprozessen im Körper, bei denen Fuselalkohole entstehen. Heutzutage findet man kaum einen Menschen mehr mit einer normal großen Leber, auch wenn der Betreffende kaum Alkohol trinkt", so Jakobitsch. Der Mediziner warnt aber vor unbedachtem Do-it-yourself-Fasten: "Die vielen Giftstoffe in unserer körpereigenen Mülldeponie Fett erzeugen Probleme, wenn sie zu schnell mobilisiert werden." APA



Information bei Dr. Udo Jakobitsch, Hotel Spanberger, Stoderplatz 65, 8962 Gröbming, Tel.: 0 36 85/221 06-0.