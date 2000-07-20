Fernsehen hat gerade an einem kühlen Sommerabend seinen Reiz. Damit sich das Gemüt nicht allzu früh an herbstlichen Depressionen weidet, hilft ein Besuch der ORF-Programme. Um die Stimmung der Zuseher zu heben wird seit Montag permanent die neueste Supermarkt-Erlebniswelt in Purkersdorf vorgeführt. Der sprechende Einkaufswagen geführt vom scannenden Konsumenten im Hightech-Wunderland hat es dem ORF angetan. Kaum eine Sendung (bis auf das Werbefernsehen), die auf diese faszinierenden Bilder verzichten kann.



Doch gerade in diesem Sommer haben die verschiedensten ORF-Nachrichtensendungen auch andere Topsensationen zu bieten. Die "ZiB 2" konnte am Dienstag mit der Innsbrucker Superklinik aufwarten, die in den letzten Jahren reihenweise höchste Persönlichkeiten erfolgreich behandelt hat. Sogar der ärztliche Leiter wurde in einer Live-Schaltung interviewt und mit Fragen über Werbeeffekte und Promiklinik überschüttet. Gerade in diesem Zusammenhang wäre es allerdings in Zeiten des frisch ausgerufenen Nulldefizits von Interesse gewesen zu erfahren, ob dieses Spital ausgeglichen bilanziert und wie viel eigentlich die Gesundheit der öffentlichen Hand wert sein muss. Doch es ist Sommer und auch in der "ZiB 2" spricht man lieber über Werbung und Prominenz, als über harte Fakten. Für depressive Berichterstattung ist ja der Herbst da.