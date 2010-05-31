Im Image gefangen

Doch immer ist der Sieg vom Vortag dann nichts mehr wert. Obwohl sich Jürgen Melzer seit vielen Jahren in den Top-100, seit zwei Jahren in den Top-50 hält, er bisher vier Millionen Dollar Preisgeld verdient hat, pickt ein Verlierer-Image an ihm, das sich sonst nur Österreichs Fußballer auf den Färöern verdienen können. Ob er diesen Ruf je los wird? Vermutlich wird Melzer auf die Zeit nach seiner Karriere warten müssen, bis ihn die Öffentlichkeit wertschätzt. Er mag keine große Karriere haben wie Muster, aber eine gute allemal.