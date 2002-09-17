Im Klub Börsenluft schnuppern

Der SIC Pregarten ist nur einer von 38 österreichischen Investmentklubs, in denen derzeit rund 15.000 Privatanleger quer durch alle Sektoren der Kreditwirtschaft ihre Erfahrungen austauschen. Die Idee dahinter: Durch den Einsatz kleiner Veranlagungsbeträge sollen die Mitglieder Börsenluft schnuppern und in der Gruppe die Vermehrung - oder auch zeitweise Verringerung - ihres Vermögens verfolgen. Die Anlageentscheidungen werden bei gemeinsamen Treffen gefällt. "Das Startkapital betrug 218 Euro/3.000 Schilling pro Mitglied, die monatlichen Einzahlungen belaufen sich auf 21,80 Euro/300 Schilling", erzählt Franz Astleithner von der Wertpapierabteilung der Sparkasse Pregarten, einer der "Gründungsväter" des SIC Pregarten. Zwischendurch gibt es Teilauszahlungen.



Die Stimmung unter den Kleinanlegern sei angesichts der aktuellen Marktentwicklungen bei weitem nicht so schlecht, wie man annehmen könnte, berichtet Josef Tichler von der Sparkasse Oberösterreich in seiner Eigenschaft als Präsident des Verbandes österreichischer Investmentklubs. "Allerdings sind unsere Mitglieder überwiegend Profis, die schon so manche Baisse-Phase mitgemacht haben - was auch eine gewisse Gelassenheit erklärt", sagt Tichler. Die Mitglieder eines Investmentklubs profitieren nicht nur vom Erfahrungsaustausch untereinander: Fachvorträge und Seminare tragen dazu bei, dass die Wissensbasis rund um das Thema Geldanlage breiter wird.



Der erste österreichische Investmentklub wurde 1970 von der Sparkasse Oberösterreich aus der Taufe gehoben. Der Verband österreichischer Investmentklubs wurde 1971 gegründet und ist Mitglied der World Federation of Investors, in dem 16 Nationen mit rund 850.000 Mitgliedern vertreten sind. Bei den jährlichen Verbandstreffen wird ein Wanderpokal für die beste Performance vergeben. Heuer ging er an den Sparkassen Investmentklub Tirol, dessen Portfolio binnen Jahresfrist eine Wertentwicklung von 76% verzeichnete. Der Gestaltungspreis für die besten Klub-Aktivitäten ging bereits zum zweiten Mal an den SIC Pregarten.



Der jährliche Mitgliedsbeitrag pro Klub beträgt zwischen 73 und 146 Euro, je nach Anzahl der Mitglieder. Kapitalanlagegesellschaften (KAGs) zahlen 219 Euro.



http://www.investmentclubs.at



http://www.sparkasse.at/pregarten