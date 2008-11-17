Im Krebsgang zu mehr Staat?

Der Koalitions-Verhandlungsstopp, der wohl die parteitagsgefährliche Optik vorzeitiger Fraternisierung abschwächen soll, bestimmte Sonntag die ORF-Berichterstattung und auch "im Zentrum". Dessen Thema "Wie viel Staat braucht die Wirtschaft?" wurde auch deshalb großteils verfehlt. Die Diskussion war aber doch aufschlussreich - vor allem die Parallelschwünge in Sachen verstärkten Staatseingriffs von FPÖ-Strache und SPÖ-Haider, der in seiner Milchmädchenpolemik nicht einmal die Rückverstaatlichung der Vöest ausschloss.