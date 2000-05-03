Als sich Karl Löbl vom TV-Bildschirm verabschiedete, fand sich für seine Instant-Kritiken, die er in den Schlussapplaus hineindiktierte, kein Nachfolger. Neben der nicht geringen Herausforderung dieses Jobs waren es wohl allgemeine Bedenken gegen diese Form des Schnellgerichts, die mögliche Interessenten davon abhielten, sich anzubieten. Umso erfreulicher, dass im ORF-Hörfunk die Ablöse des Langzeit-Künstler-Interviewers Volkmar Parschalk problemlos klappte. Die Ö-1-Sendung "Im Künstlerzimmer", in der Pause der Matinee-Konzerte an Sonn- und Feiertagen, ist nun Walter Gellert anvertraut, einem ebenso kompetenten wie angenehmen Fragesteller. Und von der arroganten Präpotenz so mancher Vorgänger (Fischer-Karwin!) keine Spur.