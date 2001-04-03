Im Mittelpunkt steht die "Arbeitswelt Tourismus"

Neben Statements und Vorträgen von u.a. Wirtschaftsminister Martin Bartenstein, Staatssekretärin Mares Rossmann, WKÖ-Präsident Christoph Leitl, Arbeiterkammerpräsident Herbert Tumpel, dem Salzburger LH-Stv. Wolfgang Eisl werden auch Repräsentanten und Experten aus den Interessensvertretungen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite sowie aus der Österreich Werbung, dem Wifo und der Universität Wien zu Wort kommen. Die Gesprächsforen drehen sich um die Themen "Sozialpartnerschaft im neuen Umfeld", "Funktioniert der touristische Arbeitsmarkt", "Neue Ansätze für einen dynamischen Arbeitsmarkt" und "Der Tourismusunternehmer in konzentrierten Märkten".



Aufgezeigt werden sollen die neuen sozialpartnerschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Dimensionen des touristischen Arbeitsumfeldes.